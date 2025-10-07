Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Перед Australian Open — 2026 пройдёт турнир между профессионалами и любителями за $ 1 млн

Перед Australian Open — 2026 пройдёт турнир между профессионалами и любителями за $ 1 млн
Комментарии

В рамках Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдёт выставочный турнир, в котором примут участие как теннисисты-профессионалы, так и любители. Победитель получит $ 1 млн.

Встречи игроков будут проходить в формате одного розыгрыша. Тот, кто выиграет очко, пройдёт дальше по сетке. На турнире примут участие 22 профессионала и 10 любителей, которые соберутся со всей Австралии. Квалификация любителей пройдёт по разным городам страны.

Сообщается, что уже подтверждено участие на этом выставочном турнире первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Соревнования пройдут за неделю до Australian Open — 2026, а финал состоится на главной арене «Шлема».

Материалы по теме
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Медведев в диких условиях вышел в 4-й круг Шанхая. И опять сыграет с 19-летним американцем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android