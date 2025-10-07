Перед Australian Open — 2026 пройдёт турнир между профессионалами и любителями за $ 1 млн

В рамках Открытого чемпионата Австралии — 2026 пройдёт выставочный турнир, в котором примут участие как теннисисты-профессионалы, так и любители. Победитель получит $ 1 млн.

Встречи игроков будут проходить в формате одного розыгрыша. Тот, кто выиграет очко, пройдёт дальше по сетке. На турнире примут участие 22 профессионала и 10 любителей, которые соберутся со всей Австралии. Квалификация любителей пройдёт по разным городам страны.

Сообщается, что уже подтверждено участие на этом выставочном турнире первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Соревнования пройдут за неделю до Australian Open — 2026, а финал состоится на главной арене «Шлема».