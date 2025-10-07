Скидки
Директор Australian Open: Синнер и Алькарас могут определять облик тенниса на годы вперёд

Директор Australian Open: Синнер и Алькарас могут определять облик тенниса на годы вперёд
Директор Australian Open Крэг Тайли высказался о конкуренции между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

«Мы наблюдаем рождение того, что, возможно, станет величайшим соперничеством в истории тенниса. Янник Синнер и Карлос Алькарас поднимают друг друга на невероятный уровень. Каждый раз, когда они играют, они заставляют друг друга выходить на новые высоты; их контрастирующие стили создают невероятно захватывающие матчи, и они оба сражаются до последнего очка. Это соперничество, которое может определять облик спорта на долгие годы вперёд», — приводит слова Тайли пресс-служба Australian Open.

