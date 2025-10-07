Эмма Радукану снялась во втором сете матча первого круга на турнире в Ухане с Энн Ли
Чемпионка US Open — 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте турнира она играла с американкой Энн Ли (46-й номер рейтинга) и отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:4.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:00 МСК
30
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
46
Энн Ли
Э. Ли
Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Радукану не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт их четырёх. На счету Ли семь эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Энн Ли сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
