Эмма Радукану снялась во втором сете матча первого круга на турнире в Ухане с Энн Ли

Чемпионка US Open — 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте турнира она играла с американкой Энн Ли (46-й номер рейтинга) и отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:4.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Радукану не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт их четырёх. На счету Ли семь эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Энн Ли сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.