Эмма Радукану — Энн Ли, результат матча 7 октября 2025, счёт 0:2, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Эмма Радукану снялась во втором сете матча первого круга на турнире в Ухане с Энн Ли
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану снялась с матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте турнира она играла с американкой Энн Ли (46-й номер рейтинга) и отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:4.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:00 МСК
Эмма Радукану
30
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		1
6 		4
         
Энн Ли
46
США
Энн Ли
Э. Ли

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Радукану не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт их четырёх. На счету Ли семь эйсов, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Энн Ли сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Калинская и Кудерметова ушли в решающий сет на старте Уханя! Ждём на корте Мирру. LIVE!
Live
Калинская и Кудерметова ушли в решающий сет на старте Уханя! Ждём на корте Мирру. LIVE!
