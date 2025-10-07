Осака повторила карьерный рекорд, победив Фернандес в первом круге «тысячника» в Ухане

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 14-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака одержала седьмую победу после проигранного первого сета на турнирах WTA в 2025 году. Она повторила свой карьерный рекорд по количеству таких побед за сезон (семь в 2019 году).

В первом круге турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) Осака обыграла 27-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

Во втором круге соревнований в Ухане Наоми Осака сыграет с победительницей матча между 17-й ракеткой мира чешкой теннисисткой Линдой Носковой и 63-й в рейтинге WTA Юлией Путинцевой, выступающей за Казахстан.