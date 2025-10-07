Осака повторила карьерный рекорд, победив Фернандес в первом круге «тысячника» в Ухане
Поделиться
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 14-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака одержала седьмую победу после проигранного первого сета на турнирах WTA в 2025 году. Она повторила свой карьерный рекорд по количеству таких побед за сезон (семь в 2019 году).
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 06:10 МСК
16
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
27
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
В первом круге турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) Осака обыграла 27-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счётом 3:6, 7:5, 6:3.
Во втором круге соревнований в Ухане Наоми Осака сыграет с победительницей матча между 17-й ракеткой мира чешкой теннисисткой Линдой Носковой и 63-й в рейтинге WTA Юлией Путинцевой, выступающей за Казахстан.
Комментарии
- 7 октября 2025
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:49
-
03:25
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
22:04
-
21:55
-
21:18
-
20:59
-
20:49
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:44
-
19:37