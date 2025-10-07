Скидки
Осака повторила карьерный рекорд, победив Фернандес в первом круге «тысячника» в Ухане

Осака повторила карьерный рекорд, победив Фернандес в первом круге «тысячника» в Ухане
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 14-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака одержала седьмую победу после проигранного первого сета на турнирах WTA в 2025 году. Она повторила свой карьерный рекорд по количеству таких побед за сезон (семь в 2019 году).

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 06:10 МСК
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Лейла Фернандес
27
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

В первом круге турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) Осака обыграла 27-ю ракетку мира канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счётом 3:6, 7:5, 6:3.

Во втором круге соревнований в Ухане Наоми Осака сыграет с победительницей матча между 17-й ракеткой мира чешкой теннисисткой Линдой Носковой и 63-й в рейтинге WTA Юлией Путинцевой, выступающей за Казахстан.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
