Александрова выиграла 5 из 6 матчей на турнирах WTA-1000 против чемпионок этой категории

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова на турнирах категории WTA-1000 выиграла пять из последних своих шести матчей против чемпионок «тысячников», начиная с победы над полькой Игой Швёнтек в Майами-2024.

В первом круге «тысячника» в Ухане (Китай) Александрова обыграла победительницу турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) 24-ю ракетку мира канадскую теннисистку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:2. В следующем круге Екатерина сразится с американкой Энн Ли.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.