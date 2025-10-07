Александрова выиграла 5 из 6 матчей на турнирах WTA-1000 против чемпионок этой категории
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова на турнирах категории WTA-1000 выиграла пять из последних своих шести матчей против чемпионок «тысячников», начиная с победы над полькой Игой Швёнтек в Майами-2024.
Ухань. 1-й круг
06 октября 2025, понедельник. 17:00 МСК
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
24
Виктория Мбоко
В. Мбоко
В первом круге «тысячника» в Ухане (Китай) Александрова обыграла победительницу турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) 24-ю ракетку мира канадскую теннисистку Викторию Мбоко со счётом 6:3, 6:2. В следующем круге Екатерина сразится с американкой Энн Ли.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
