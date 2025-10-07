Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк — Каролина Мухова, результат матча 7 октября 2025, счёт 1:2, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Каролина Мухова обыграла Марту Костюк в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
Комментарии

22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала волевую победу на украинкой Мартой Костюк (26-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:4.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 08:10 МСК
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
2 		6 6
         
Каролина Мухова
22
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Мухова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Костюк один эйс, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Каролина Мухова сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Калинская и Кудерметова ушли в решающий сет на старте Уханя! Ждём на корте Мирру. LIVE!
Live
Калинская и Кудерметова ушли в решающий сет на старте Уханя! Ждём на корте Мирру. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android