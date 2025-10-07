Каролина Мухова обыграла Марту Костюк в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане

22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала волевую победу на украинкой Мартой Костюк (26-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Мухова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Костюк один эйс, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Каролина Мухова сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).