Каролина Мухова обыграла Марту Костюк в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
Поделиться
22-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала волевую победу на украинкой Мартой Костюк (26-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:4.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 08:10 МСК
26
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
22
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время Мухова не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Костюк один эйс, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Каролина Мухова сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:49
-
03:25
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
22:04
-
21:55
-
21:18
-
20:59
-
20:49
-
20:42
-
20:18
-
20:07
-
19:58
-
19:44
-
19:37