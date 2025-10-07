Зизу Бергс впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»

44-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс впервые в карьере вышел в четвертьфинал и одержал несколько побед после проигрыша первого сета на «Мастерсах» (включая победы по ходу отказа соперников).

В четвёртом круге соревнований в Шанхае Бергс обыграл канадского теннисиста Габриэля Диалло (35-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (10:8). За выход в полуфинал соревнований Зизу поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Хауме Мунар (Испания).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.