Зизу Бергс впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»

44-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс впервые в карьере вышел в четвертьфинал и одержал несколько побед после проигрыша первого сета на «Мастерсах» (включая победы по ходу отказа соперников).

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 07:40 МСК
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 6 8
3 		7 7 10
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

В четвёртом круге соревнований в Шанхае Бергс обыграл канадского теннисиста Габриэля Диалло (35-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (10:8). За выход в полуфинал соревнований Зизу поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Хауме Мунар (Испания).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

