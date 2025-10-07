Зизу Бергс впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»
44-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс впервые в карьере вышел в четвертьфинал и одержал несколько побед после проигрыша первого сета на «Мастерсах» (включая победы по ходу отказа соперников).
Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 07:40 МСК
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|6 8
|
|7
|7 10
Зизу Бергс
З. Бергс
В четвёртом круге соревнований в Шанхае Бергс обыграл канадского теннисиста Габриэля Диалло (35-й в рейтинге) со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (10:8). За выход в полуфинал соревнований Зизу поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Хауме Мунар (Испания).
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
