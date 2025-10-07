Скидки
Тайли: на Australian Open — 2026 намечается один из самых увлекательных турниров за годы

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли высоко оценил перспективы успешного проведения турнира в 2026 году.

«На Australian Open — 2026 намечается один из самых конкурентоспособных и увлекательных турниров за последние годы. Накал соперничества, легенды тенниса в погоне за рекордами и прорыв новых звёзд — всё это гарантирует фанатам теннис мирового класса и новые незабываемые моменты в Мельбурн Парк этим летом», — приводит слова Тайли пресс-служба Australian Open.

Матчи основной сетки Australian Open — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами турнира являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Перед Australian Open — 2026 пройдёт турнир между профессионалами и любителями за $ 1 млн
