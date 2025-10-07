Мирра Андреева — Лаура Зигемунд: онлайн-трансляция матча в Ухане начнётся после 15:30
Поделиться
Сегодня, 7 октября, продолжается турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В рамках игрового дня пройдёт матч второго круга между пятой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Лаурой Зигемунд из Германии, занимающей 57-ю строчку мирового рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Лаура Зигемунд, начало которого запланировано на 15:30 по московскому времени.
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
57
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
18-летняя Андреева и 37-летняя Зигемунд сыграют между собой впервые на турнире WTA в одиночном разряде.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:49
-
03:25
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07