Мирра Андреева — Лаура Зигемунд: онлайн-трансляция матча в Ухане начнётся после 15:30

Сегодня, 7 октября, продолжается турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В рамках игрового дня пройдёт матч второго круга между пятой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и Лаурой Зигемунд из Германии, занимающей 57-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Лаура Зигемунд, начало которого запланировано на 15:30 по московскому времени.

18-летняя Андреева и 37-летняя Зигемунд сыграют между собой впервые на турнире WTA в одиночном разряде.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.