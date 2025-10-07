«Надеюсь, ей стало лучше». Ли — о решении Радукану сняться по ходу матча в Ухане
Поделиться
46-я ракетка мира американская теннисистка Энн Ли отреагировала на решение чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану сняться с матча первого круга на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). Эмма не смогла продолжить матч при счёте 6:1, 4:1 в пользу американки.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:00 МСК
30
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|4
46
Энн Ли
Э. Ли
«Прежде всего я хочу пожелать Эмме всего наилучшего. Судя по всему, она чувствовала себя неважно. В прошлый раз у нас был трудный матч, поэтому я знала, что будет тяжело. Надеюсь, ей стало лучше. Но я довольна своим выступлением, мне удалось продержаться уверенно почти весь матч», — сказала Ли в интервью на корте.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Энн Ли сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:49
-
03:25
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07