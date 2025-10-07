«Надеюсь, ей стало лучше». Ли — о решении Радукану сняться по ходу матча в Ухане

46-я ракетка мира американская теннисистка Энн Ли отреагировала на решение чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану сняться с матча первого круга на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). Эмма не смогла продолжить матч при счёте 6:1, 4:1 в пользу американки.

«Прежде всего я хочу пожелать Эмме всего наилучшего. Судя по всему, она чувствовала себя неважно. В прошлый раз у нас был трудный матч, поэтому я знала, что будет тяжело. Надеюсь, ей стало лучше. Но я довольна своим выступлением, мне удалось продержаться уверенно почти весь матч», — сказала Ли в интервью на корте.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Энн Ли сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.