«Надеюсь, ей стало лучше». Ли — о решении Радукану сняться по ходу матча в Ухане

Комментарии

46-я ракетка мира американская теннисистка Энн Ли отреагировала на решение чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану сняться с матча первого круга на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай). Эмма не смогла продолжить матч при счёте 6:1, 4:1 в пользу американки.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:00 МСК
Эмма Радукану
30
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1 		1
6 		4
         
Энн Ли
46
США
Энн Ли
Э. Ли

«Прежде всего я хочу пожелать Эмме всего наилучшего. Судя по всему, она чувствовала себя неважно. В прошлый раз у нас был трудный матч, поэтому я знала, что будет тяжело. Надеюсь, ей стало лучше. Но я довольна своим выступлением, мне удалось продержаться уверенно почти весь матч», — сказала Ли в интервью на корте.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Энн Ли сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
