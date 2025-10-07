Скидки
Теннис

Ребекка Шрамкова — Анна Калинская, результат матча 7 октября 2025, счёт 2:1, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Анна Калинская проиграла Шрамковой в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она потерпела поражение от представительницы Словакии Ребекки Шрамковой (68-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 3:6.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:10 МСК
Ребекка Шрамкова
68
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Анна Калинская
34
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Калинская выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Шрамковой четыре эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Ребекка Шрамкова сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
