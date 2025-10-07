Анна Калинская проиграла Шрамковой в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она потерпела поражение от представительницы Словакии Ребекки Шрамковой (68-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Калинская выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Шрамковой четыре эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Ребекка Шрамкова сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.