Анна Калинская проиграла Шрамковой в первом круге турнира WTA-1000 в Ухане
34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она потерпела поражение от представительницы Словакии Ребекки Шрамковой (68-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 3:6.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:10 МСК
68
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
34
Анна Калинская
А. Калинская
Матч продолжался 2 часа 3 минуты. За это время Калинская выполнила четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Шрамковой четыре эйса, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Ребекка Шрамкова сыграет с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
