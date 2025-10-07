Скидки
Магдалена Френх — Вероника Кудерметова, результат матча 7 октября 2025, счёт 2:1, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Вероника Кудерметова потерпела поражение в первом круге турнира в Ухане
29-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в одиночном разряде. На старте соревнований она проиграла представительнице Польши Магдалене Френх (53-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 3:6.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 08:45 МСК
Магдалена Френх
53
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 3
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Кудерметова выполнила семь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Френх четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Магдалена Френх сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
