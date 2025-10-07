Вероника Кудерметова потерпела поражение в первом круге турнира в Ухане
29-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в одиночном разряде. На старте соревнований она проиграла представительнице Польши Магдалене Френх (53-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 3:6.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 08:45 МСК
53
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
29
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Кудерметова выполнила семь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Френх четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Магдалена Френх сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
