Вероника Кудерметова потерпела поражение в первом круге турнира в Ухане

29-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в одиночном разряде. На старте соревнований она проиграла представительнице Польши Магдалене Френх (53-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Кудерметова выполнила семь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Френх четыре эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Магдалена Френх сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.