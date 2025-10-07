Анна Калинская потерпела поражение в третьем матче подряд
Поделиться
34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла третий матч подряд в одиночном разряде. Сегодня, 7 октября, она уступила представительнице Словакии Ребекке Шрамковой (68-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 3:6 в матче первого круга на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай).
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:10 МСК
68
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
34
Анна Калинская
А. Калинская
Неудачная серия Калинской тянется с третьего круга US Open — 2025, где она уступила польке Иге Швёнтек. После этого россиянка проиграла в первом круге «тысячника» в Пекине (Китай) колумбийке Марии Осорио-Серрано.
Последняя победа Анны Калинской датируется 28 августа. Во втором круге US Open она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:49
-
03:25
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07