Анна Калинская потерпела поражение в третьем матче подряд

Комментарии

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла третий матч подряд в одиночном разряде. Сегодня, 7 октября, она уступила представительнице Словакии Ребекке Шрамковой (68-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 3:6 в матче первого круга на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 09:10 МСК
Ребекка Шрамкова
68
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Анна Калинская
34
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Неудачная серия Калинской тянется с третьего круга US Open — 2025, где она уступила польке Иге Швёнтек. После этого россиянка проиграла в первом круге «тысячника» в Пекине (Китай) колумбийке Марии Осорио-Серрано.

Последняя победа Анны Калинской датируется 28 августа. Во втором круге US Open она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

