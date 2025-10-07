Анна Калинская потерпела поражение в третьем матче подряд

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла третий матч подряд в одиночном разряде. Сегодня, 7 октября, она уступила представительнице Словакии Ребекке Шрамковой (68-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:3, 3:6 в матче первого круга на турнире WTA-1000 в Ухане (Китай).

Неудачная серия Калинской тянется с третьего круга US Open — 2025, где она уступила польке Иге Швёнтек. После этого россиянка проиграла в первом круге «тысячника» в Пекине (Китай) колумбийке Марии Осорио-Серрано.

Последняя победа Анны Калинской датируется 28 августа. Во втором круге US Open она обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.