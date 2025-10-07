Скидки
Новак Джокович рассказал, что мотивировало его приехать на «Мастерс» в Шанхае

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил поддержку китайских фанатов на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), отметив, что она мотивировала его вернуться на турнир в 2025 году.

«Сильно ли мне помогает поддержка китайских болельщиков? Безусловно. Как я сказал на корте после своей последней победы, их поддержка мотивировала меня приехать в этом году и сыграть в Шанхае.

Эти первые два матча – свидетельство того, как меня здесь, в Китае в целом и в Шанхае в частности, принимают. Я очень благодарен и счастлив, что могу ощущать такую ​​атмосферу», – приводит слова Джоковича We love tennis.

