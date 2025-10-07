Эмма Наварро проиграла 142-й ракетке мира в первом круге турнира в Ухане

14-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она потерпела поражение от китаянки Чжан Шуай (142-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 3:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Наварро выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Шуай один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Чжан Шуай сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия).