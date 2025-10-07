Эмма Наварро проиграла 142-й ракетке мира в первом круге турнира в Ухане
Поделиться
14-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В первом круге она потерпела поражение от китаянки Чжан Шуай (142-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 3:6.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 10:25 МСК
14
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
142
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Наварро выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Шуай один эйс, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Чжан Шуай сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:49
-
03:25
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07