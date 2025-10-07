Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Каждый год он меня убивает». Векич рассказала, что разочарована своим грунтовым сезоном

«Каждый год он меня убивает». Векич рассказала, что разочарована своим грунтовым сезоном
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Париже в одиночном разряде, 71-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич призналась, что разочарована своим грунтовым сезоном, несмотря на олимпийскую медаль на этом покрытии.

«Была очень разочарована грунтовым сезоном. Каждый год он меня убивает. Каждый раз выкладываюсь чуть больше, а результат нулевой! Я, конечно, выиграла медаль на грунте, так что, возможно, этого мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Но это меня как-то вымотало. А когда выходишь на траву с неуверенностью и приходится защищать много очков, бывают тяжёлые матчи. Просто многого жду и чувствую огромное давление. Это не очень здорово», — приводит слова Векич Tennis.com.

Материалы по теме
Белинда Бенчич легко обыграла Донну Векич на старте «тысячника» в Ухане
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android