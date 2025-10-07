«Каждый год он меня убивает». Векич рассказала, что разочарована своим грунтовым сезоном

Серебряный призёр Олимпиады в Париже в одиночном разряде, 71-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич призналась, что разочарована своим грунтовым сезоном, несмотря на олимпийскую медаль на этом покрытии.

«Была очень разочарована грунтовым сезоном. Каждый год он меня убивает. Каждый раз выкладываюсь чуть больше, а результат нулевой! Я, конечно, выиграла медаль на грунте, так что, возможно, этого мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Но это меня как-то вымотало. А когда выходишь на траву с неуверенностью и приходится защищать много очков, бывают тяжёлые матчи. Просто многого жду и чувствую огромное давление. Это не очень здорово», — приводит слова Векич Tennis.com.