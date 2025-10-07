Белинда Бенчич легко обыграла Донну Векич на старте «тысячника» в Ухане
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2021 года, 15-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала уверенную победу над призёром Олимпиады-2024 хорваткой Донной Векич (71-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 11:00 МСК
15
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
71
Донна Векич
Д. Векич
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Векич два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге «тысячника» в Ухане Белинда Бенчич сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29
-
07:49
-
03:25
-
00:58
-
00:55
-
00:40
-
00:27
-
00:16
- 6 октября 2025
-
23:57
-
23:47
-
23:35
-
22:56
-
22:53
-
22:19
-
22:14
-
22:07