Белинда Бенчич легко обыграла Донну Векич на старте «тысячника» в Ухане

Олимпийская чемпионка 2021 года, 15-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала уверенную победу над призёром Олимпиады-2024 хорваткой Донной Векич (71-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Векич два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Белинда Бенчич сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.