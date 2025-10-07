Скидки
Белинда Бенчич — Донна Векич, результат матча 7 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Белинда Бенчич легко обыграла Донну Векич на старте «тысячника» в Ухане
Олимпийская чемпионка 2021 года, 15-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала уверенную победу над призёром Олимпиады-2024 хорваткой Донной Векич (71-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 11:00 МСК
Белинда Бенчич
15
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Донна Векич
71
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Бенчич выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Векич два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Белинда Бенчич сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
