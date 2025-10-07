Новак Джокович, Карен Хачанов и Стефанос Циципас сыграют на турнире ATP-250 в Афинах

Стал известен заявочный лист турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция), который пройдёт со 2 по 8 ноября.

На соревнованиях примут участие 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, 10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, двукратный финалист мэйджоров грек Стефанос Циципас, Якуб Меншик и Иржи Легечка из Чехии, бразилец Жоао Фонсека и другие.

Турнир в Афинах пройдёт впервые, в календаре он заменит соревнования аналогичной категории в сербском Белграде. Отметим, что турнир в греческой столице пройдёт ровно за неделю до Итогового турнира ATP — 2025 в Турине (Италия).