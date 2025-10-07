Хольгер Руне вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, одолев Джованни Мпетчи Перрикара
11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (37-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.
Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 10:50 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 9
|3
|
|6 7
|6
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Руне девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мпетчи Перрикара 16 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Хольгер Руне поспорит с победителем матча Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды).
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
Комментарии
