Хольгер Руне вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, одолев Джованни Мпетчи Перрикара

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (37-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Руне девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мпетчи Перрикара 16 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Хольгер Руне поспорит с победителем матча Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.