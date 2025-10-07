Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне — Джованни Мпетчи Перрикар, результат матча 7 октября, счёт 2:1, 4-й круг турнира в Шанхае

Хольгер Руне вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае, одолев Джованни Мпетчи Перрикара
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В четвёртом круге он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (37-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 10:50 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 9 3
6 		6 7 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Руне девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мпетчи Перрикара 16 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Хольгер Руне поспорит с победителем матча Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Новак Джокович рассказал, что мотивировало его приехать на «Мастерс» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android