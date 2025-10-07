Скидки
Сорана Кырстя — Елена Остапенко, результат матча 7 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Елена Остапенко снялась с матча 1-го круга с Кырстей в Ухане из-за плохого самочувствия
Комментарии

25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла продолжить матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с румынкой Сораной Кырстей (58-й номер рейтинга). Остапенко снялась при счёте 0:6, 1:2. В первом сете представительница Латвии вызывала врача из-за плохого самочувствия, ей измеряли давление.

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 12:30 МСК
Сорана Кырстя
58
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2
0 		1
         
Елена Остапенко
25
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Фото: Кадр из трансляции

Общая продолжительность встречи составила 46 минут. За это время Остапенко не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт. На счету Кырсти три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Сорана Кырстя сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

