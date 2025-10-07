Елена Остапенко снялась с матча 1-го круга с Кырстей в Ухане из-за плохого самочувствия

25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла продолжить матч первого круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с румынкой Сораной Кырстей (58-й номер рейтинга). Остапенко снялась при счёте 0:6, 1:2. В первом сете представительница Латвии вызывала врача из-за плохого самочувствия, ей измеряли давление.

Фото: Кадр из трансляции

Общая продолжительность встречи составила 46 минут. За это время Остапенко не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт. На счету Кырсти три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Сорана Кырстя сыграет с китаянкой Чжан Шуай.