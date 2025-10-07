Руне — третий по количеству четвертьфиналов «Мастерсов» среди игроков, рождённых в 2000-х

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в 11-й четвертьфинал на «Мастерсах». По этому показателю среди игроков, родившихся после 2000 года, он уступает только лидеру мировому рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу (18) и второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (17).

В четвёртом круге турнира в Шанхае Руне обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (37-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3. За выход в полуфинал соревнований Хольгер поспорит с победителем матча Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.