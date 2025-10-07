Скидки
«Самый нездоровый спорт». Донна Векич поделилась мыслями о завершении карьеры

«Самый нездоровый спорт». Донна Векич поделилась мыслями о завершении карьеры
Серебряный призёр Олимпиады в Париже в одиночном разряде, 71-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич высказалась о мыслях завершить карьеру.

«Сколько у меня осталось времени играть? Честно говоря, не знаю, проблема в том, что с каждым днём всё сложнее делать то, что нужно, чтобы быть на том уровне, на котором я хочу. Это ежедневная битва, честно говоря. Просто стараюсь жить и смотреть, насколько сильно могу стараться, потому что теннис — жестокий вид спорта. Вчера посмотрела видео с Винус Уильямс, которая сказала, что теннис — самый здоровый спорт в мире. Я бы сказала, что это самый нездоровый спорт, особенно если ты играешь столько, сколько мы, и ведёшь такой образ жизни. В тот день, когда я остановлюсь, просто буду отдыхать, ничего не делать», — приводит слова Векич Tennis.com.

