Бертолуччи: теннисисты ворчат, но всё равно заявляются на турниры. Не обязаны это делать

Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи высказался о жалобах игроков на теннисный календарь, отметив, что необязательно играть на всех турнирах.

«Янник был отстранён на три месяца, ему нужно как можно чаще выходить на корт, чтобы восстановить форму и игру. У Карлоса Алькараса проблемы с лодыжкой, поэтому он взял перерыв. Остальным приходится останавливаться.

Мы стремимся к зрелищности любой ценой, но её можно и не найти. Теннисистам стоит сниматься. Они ворчат, протестуют, но всё равно заявляются на турниры и даже участвуют на выставочных. И забирают призовые. Они ни от чего не отказываются. Календарь плотный, в году 50 игровых недель, но теннисистам не обязательно участвовать в каждом турнире, они не обязаны этого делать», — приводит слова Бертолуччи Tennis World Italia.