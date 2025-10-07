Линда Носкова на тай-брейке решающего сета одолела Путинцеву на старте турнира в Ухане

17-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (63-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Носкова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Путинцевой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Линда Носкова встретится с 16-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой.