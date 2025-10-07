Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Линда Носкова — Юлия Путицева, результат матча 7 октября 2025, счёт 2:1, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Линда Носкова на тай-брейке решающего сета одолела Путинцеву на старте турнира в Ухане
Комментарии

17-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований она одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (63-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 11:30 МСК
Линда Носкова
17
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
4 		6 6 2
         
Юлия Путинцева
63
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 2 часа 40 минут. За это время Носкова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Путинцевой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Линда Носкова встретится с 16-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Джокович рвётся в 1/4 финала Шанхая! Ещё сыграют Мирра и Швёнтек в Ухане. LIVE!
Live
Джокович рвётся в 1/4 финала Шанхая! Ещё сыграют Мирра и Швёнтек в Ухане. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android