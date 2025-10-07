Арина Соболенко поделилась снимками из Уханя, где показала подарки от болельщиков

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото из Уханя, где показала подарки от болельщиков.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Спасибо за тёплый приём», — подписала снимки Соболенко.

В Ухане Соболенко выступит на турнире WTA-1000. Во втором круге Арина встретится с представительницей Словакии Ребекой Шрамковой (68-я в рейтинге), которая на старте обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований. Она также побеждала на этом «тысячнике» в 2019 и 2018 годах.