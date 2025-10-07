Скидки
«Сегодня условия были немного лучше». Руне — о победе над Мпетчи Перрикаром в Шанхае

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт — 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 10:50 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 9 3
6 		6 7 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Не знаю, было ли столько взлётов и падений, я сохранил свою подачу на протяжении всего матча, но сумел сделать брейк дважды, он сегодня хорошо подавал. Знаете, он показал свой уровень против Фрица, это сложный соперник на этом покрытии. Сегодня условия были немного лучше для игры, но я просто очень доволен своим настроем. Боролся за каждый мяч, остался в матче даже после проигрыша второго сета, немного расстроился, но вернулся и был очень решителен в третьем сете, сумел сохранить самообладание в конце — это самое важное», — приводит слова Руне официальный сайт ATP.

Руне — третий по количеству четвертьфиналов «Мастерсов» среди игроков, рождённых в 2000-х
