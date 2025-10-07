Скидки
Главная Теннис Новости

Тайли: если Синнер выиграет Australian Open, он присоединится к элитному клубу Джоковича

Директор Australian Open Крейг Тайли высказался о перспективах итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Синнер выигрывал Australian Open в 2024 и 2025 годах, в случае титула в 2026-м он станет вторым в истории игроком, победившим в Австралии три раза подряд.

«Если Янник снова выиграет, он присоединится к элитному клубу Новака. На таком уровне он сейчас играет. Но Карлос (Алькарас) на высоте. Он первая ракетка мира, стремится к своему первому титулу на Открытом чемпионате Австралии, а вместе с ним и к карьерному «Большому шлему». Это огромная мотивация», — приводит слова Тайли пресс-служба Australian Open.

