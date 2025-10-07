Скидки
Николя Маю рассказал, что был впечатлён игрой Руне в мачте с Мпетчи Перрикаром в Шанхае

Николя Маю рассказал, что был впечатлён игрой Руне в мачте с Мпетчи Перрикаром в Шанхае
Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался о победе датчанина Хольгера Руне над представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт — 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 10:50 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 9 3
6 		6 7 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Эта настоящая битва оправдала все ожидания, это был отличный матч с обеих сторон. Действительно был впечатлён Хольгером Руне. Он сохранял спокойствие и играл очень, очень хорошо от начала до конца. Чтобы выиграть второй сет и сохранить шансы на победу в матче, Джованни нужно было показать исключительную игру. Это серьёзный турнир для Джованни после его победы над Тейлором Фрицем. Сегодня он был совсем близок к тому, чтобы сделать это снова. Руне допустил всего деять невынужденных ошибок за 2 часа 30 минут — при давлении, которое создаёт Джованни, это исключительный показатель. Большое уважение ему. Если он продолжит в том же духе, по моему мнению, он пойдёт очень далеко и может сыграть ещё один финал «Мастерса», — приводит слова Маю We Love Tennis.

