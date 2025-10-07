Николя Маю рассказал, что был впечатлён игрой Руне в мачте с Мпетчи Перрикаром в Шанхае

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказался о победе датчанина Хольгера Руне над представителем Франции Джованни Мпетчи Перрикаром в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Счёт — 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.
|1
|2
|3
|
|7 9
|3
|
|6 7
|6
«Эта настоящая битва оправдала все ожидания, это был отличный матч с обеих сторон. Действительно был впечатлён Хольгером Руне. Он сохранял спокойствие и играл очень, очень хорошо от начала до конца. Чтобы выиграть второй сет и сохранить шансы на победу в матче, Джованни нужно было показать исключительную игру. Это серьёзный турнир для Джованни после его победы над Тейлором Фрицем. Сегодня он был совсем близок к тому, чтобы сделать это снова. Руне допустил всего деять невынужденных ошибок за 2 часа 30 минут — при давлении, которое создаёт Джованни, это исключительный показатель. Большое уважение ему. Если он продолжит в том же духе, по моему мнению, он пойдёт очень далеко и может сыграть ещё один финал «Мастерса», — приводит слова Маю We Love Tennis.
- 7 октября 2025
-
16:31
-
16:12
-
15:47
-
15:34
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
15:04
-
14:13
-
13:58
-
13:48
-
13:40
-
13:21
-
13:19
-
13:03
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51
-
08:41
-
08:30
-
08:29