Го и Панова обыграли Данилович и Костюк в первом круге парного турнира в Ухане

Китайская теннисистка Ханьюй Го и россиянка Александра Панова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований они одержали победу над дуэтом Ольга Данилович (Сербия)/Марта Костюк (Украина) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Го и Панова выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Данилович и Костюк ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге турнира в Ухане Го и Панова сыграют с Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и китаянкой Цзян Синьюй.