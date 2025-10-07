Скидки
Главная Теннис Новости

Ханьюй Го / Александра Панова — Ольга Данилович / Марта Костюк, результат матча 7 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Го и Панова обыграли Данилович и Костюк в первом круге парного турнира в Ухане
Комментарии

Китайская теннисистка Ханьюй Го и россиянка Александра Панова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований они одержали победу над дуэтом Ольга Данилович (Сербия)/Марта Костюк (Украина) со счётом 7:5, 6:3.

Ухань — парный разряд. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 13:55 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
О. Данилович М. Костюк

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Го и Панова выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Данилович и Костюк ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге турнира в Ухане Го и Панова сыграют с Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и китаянкой Цзян Синьюй.

