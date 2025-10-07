Го и Панова обыграли Данилович и Костюк в первом круге парного турнира в Ухане
Китайская теннисистка Ханьюй Го и россиянка Александра Панова вышли во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). На старте соревнований они одержали победу над дуэтом Ольга Данилович (Сербия)/Марта Костюк (Украина) со счётом 7:5, 6:3.
Ухань — парный разряд. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 13:55 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Ольга Данилович
Марта Костюк
О. Данилович М. Костюк
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Го и Панова выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Данилович и Костюк ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге турнира в Ухане Го и Панова сыграют с Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и китаянкой Цзян Синьюй.
