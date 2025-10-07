Джокович брал медицинский перерыв по ходу первого сета в матче с Мунаром в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в матче четвёртого круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) с испанцем Хауме Мунаром брал медицинский перерыв из-за проблем с голеностопом. В первом сете при счёте 3:1 серб почувствовал дискомфорт и вызвал на корт физиотерапевта, который сделал массаж и нанёс мазь. В итоге Джокович выиграл сет со счётом 6:3.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Счёт личных встреч Джоковича и Мунара 1-0 в пользу серба. Он обыграл испанца во втором круге «Ролан Гаррос» — 2018 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича.