Джокович брал медицинский перерыв по ходу первого сета в матче с Мунаром в Шанхае
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в матче четвёртого круга на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) с испанцем Хауме Мунаром брал медицинский перерыв из-за проблем с голеностопом. В первом сете при счёте 3:1 серб почувствовал дискомфорт и вызвал на корт физиотерапевта, который сделал массаж и нанёс мазь. В итоге Джокович выиграл сет со счётом 6:3.
Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:20 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|
|4
Новак Джокович
Н. Джокович
Фото: Скриншот из трансляции
Счёт личных встреч Джоковича и Мунара 1-0 в пользу серба. Он обыграл испанца во втором круге «Ролан Гаррос» — 2018 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича.
