Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира в Ухане, отдав Боузковой два гейма
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге она обыграла чешку Мари Боузкову (41-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:10 МСК
41
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Боузковой одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Ига Швёнтек поборется с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисе Мертенс (Бельгия).
