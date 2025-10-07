Скидки
Теннис

Мари Боузкова — Ига Швёнтек, результат матча 7 октября 2025, счёт 0:2, 1-й круг WTA 1000 Ухань

Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира в Ухане, отдав Боузковой два гейма


Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге она обыграла чешку Мари Боузкову (41-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:1.

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:10 МСК
Мари Боузкова
41
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Швёнтек выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Боузковой одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в четвертьфинал «тысячника» в Ухане Ига Швёнтек поборется с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисе Мертенс (Бельгия).


