Руне предложил изменение в правилах, которое помогло бы игрокам на «Мастерсе» в Шанхае

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, какие изменения правил привнёс бы на «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Да, я думаю, что должно быть правило о температуре, как на турнирах «Большого шлема». Думаю, все игроки с этим согласятся. Сегодня условия лучше, как вы сказали, не так жарко. Но, повторюсь, не так жарко. Кажется, было около 31 градуса и очень влажно.

Поэтому, я думаю, должно быть какое-то правило. Мы можем выдержать определённую нагрузку, потому что, знаете ли, мы в форме, сильны психологически, но всегда есть предел. Думаю, также важно заботиться о своём здоровье. Нам нужно выжить. Есть какое-то правило, понимаете, не то что мы должны останавливаться, если что-то выходит за рамки, но, как и на турнирах «Большого шлема», они чувствуют, когда нагрузка становится слишком высокой, и мы немного ждём, чтобы посмотреть, снизится ли она», — приводит слова Руне The Tennis Gazette.