Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне предложил изменение в правилах, которое помогло бы игрокам на «Мастерсе» в Шанхае

Руне предложил изменение в правилах, которое помогло бы игрокам на «Мастерсе» в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, какие изменения правил привнёс бы на «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Да, я думаю, что должно быть правило о температуре, как на турнирах «Большого шлема». Думаю, все игроки с этим согласятся. Сегодня условия лучше, как вы сказали, не так жарко. Но, повторюсь, не так жарко. Кажется, было около 31 градуса и очень влажно.

Поэтому, я думаю, должно быть какое-то правило. Мы можем выдержать определённую нагрузку, потому что, знаете ли, мы в форме, сильны психологически, но всегда есть предел. Думаю, также важно заботиться о своём здоровье. Нам нужно выжить. Есть какое-то правило, понимаете, не то что мы должны останавливаться, если что-то выходит за рамки, но, как и на турнирах «Большого шлема», они чувствуют, когда нагрузка становится слишком высокой, и мы немного ждём, чтобы посмотреть, снизится ли она», — приводит слова Руне The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Николя Маю рассказал, что был впечатлён игрой Руне в мачте с Мпетчи Перрикаром в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android