Марат Сафин опубликовал фотографии из Китая с Рублёвым

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин опубликовал подборку фотографий со своей поездки в Китай, где проходил ряд турниров ATP. Пост Сафин разместил на личной странице в социальных сетях и оставил без подписи.

В коллекции фотографий совместные снимки с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и бывшей 65-й ракеткой мира российским теннисистом Евгением Донским.

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

Фото: Из личного архива Сафина

С весны 2025 года Марат Сафин входит в тренерскую команду Андрея Рублёва. На трёх турнирах в Китае Рублёв проиграл все встречи в одиночном разряде, в паре с Кареном Хачановым вышел в финал в Пекине.

