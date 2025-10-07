Джокович упал на корт после проигранного второго сета в Шанхае. К нему вышел врач

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович упал на корт после проигранного второго сета в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) с испанцем Хауме Мунаром. К нему вышел врач. Сербу дали таблетку, измерили показатели, и матч продолжился. Счёт — 6:3, 5:7.

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее Джокович брал медицинский перерыв из-за проблем с голеностопом.

Счёт личных встреч Джоковича и Мунара 1-0 в пользу серба. Он обыграл испанца во втором круге «Ролан Гаррос» — 2018 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Новака Джоковича.