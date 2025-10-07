Джокович упал на корт после проигранного второго сета в Шанхае. К нему вышел врач

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович упал на корт после проигранного второго сета в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай) с испанцем Хауме Мунаром. К нему вышел врач. Сербу дали таблетку, измерили показатели, и матч продолжился. Счёт — 6:3, 5:7.
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Ранее Джокович брал медицинский перерыв из-за проблем с голеностопом.
Счёт личных встреч Джоковича и Мунара 1-0 в пользу серба. Он обыграл испанца во втором круге «Ролан Гаррос» — 2018 со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:4.
Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Новака Джоковича.
- 7 октября 2025
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:31
-
16:12
-
15:47
-
15:34
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
15:04
-
14:13
-
13:58
-
13:48
-
13:40
-
13:21
-
13:19
-
13:03
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:43
-
10:41
-
10:27
-
10:13
-
10:06
-
09:51