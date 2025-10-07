Джокович одержал непростую победу над Мунаром и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Джокович три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мунара три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертьфинале Джокович сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Новака Джоковича.