Главная Теннис Новости

Хауме Мунар — Новак Джокович, результат матча 7 октября 2025, счет 1:2, 1/8 финала Мастерса в Шанхае

Джокович одержал непростую победу над Мунаром и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:20 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 2
6 		5 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Встреча продолжалась 2 часа 41 минуту. В её рамках Джокович три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мунара три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертьфинале Джокович сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Новака Джоковича.

