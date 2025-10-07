Джокович обошёл Федерера, став самым возрастным четвертьфиналистом в истории «Мастерсов»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным участником четвертьфинала в истории турниров серии «Мастерс». Он пробился в эту стадию в возрасте 38 лет 133 дней. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному швейцарцу Роджеру Федереру (38 лет 60 дней).

Сегодня, 7 октября, Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2. В четвертьфинале Джокович сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Новака Джоковича.