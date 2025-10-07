Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович обошёл Федерера, став самым возрастным четвертьфиналистом в истории «Мастерсов»

Джокович обошёл Федерера, став самым возрастным четвертьфиналистом в истории «Мастерсов»
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным участником четвертьфинала в истории турниров серии «Мастерс». Он пробился в эту стадию в возрасте 38 лет 133 дней. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному швейцарцу Роджеру Федереру (38 лет 60 дней).

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:20 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 2
6 		5 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Сегодня, 7 октября, Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2. В четвертьфинале Джокович сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел Новака Джоковича.

Материалы по теме
Мирра проиграла в Ухане немке за 3 часа! А Джокович в Шанхае пробился в 1/4 финала. LIVE!
Live
Мирра проиграла в Ухане немке за 3 часа! А Джокович в Шанхае пробился в 1/4 финала. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android