Мирра Андреева эмоционально выругалась в матче с Зигемунд после ошибки на подаче

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала эмоций во время ошибки в гейме на своей подаче в матче с Лаурой Зигемунд из Германии, занимающей 57-ю строчку мирового рейтинга WTA.

«###### этот теннис ######!» — сказала Андреева, в грубой форме заявив, что ей надоел теннис.

18-летняя Андреева и 37-летняя Зигемунд встречаются между собой впервые на турнире WTA в одиночном разряде. Теннисистки проводят второй сет. Первая партия осталась за россиянкой — 7:6 (7:4).

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.