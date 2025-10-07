Скидки
Джокович отказался общаться с прессой из-за плохого самочувствия после победы над Мунаром

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отказался общаться с прессой после выхода в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во встрече 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:20 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 2
6 		5 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак Джокович плохо себя чувствует, и после матча его осмотрели врачи турнира и физиотерапевты ATP, которые рекомендовали отдохнуть и восстановиться перед следующим поединком в четверг. Он не сможет общаться с прессой», — заявляет пресс-служба турнира.

В четвертьфинале Джокович сразится с бельгийцем Зизу Бергсом. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

