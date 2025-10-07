Джокович отказался общаться с прессой из-за плохого самочувствия после победы над Мунаром

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович отказался общаться с прессой после выхода в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во встрече 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.

«Новак Джокович плохо себя чувствует, и после матча его осмотрели врачи турнира и физиотерапевты ATP, которые рекомендовали отдохнуть и восстановиться перед следующим поединком в четверг. Он не сможет общаться с прессой», — заявляет пресс-служба турнира.

В четвертьфинале Джокович сразится с бельгийцем Зизу Бергсом. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.