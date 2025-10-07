Скидки
Теннис

Мирра Андреева — Лаура Зигемунд, результат матча 7 октября 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Мирра Андреева проиграла 37-летней Зигемунд во втором круге «тысячника» в Ухане
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Ухане. В матче второго круга она потерпела поражение от Лауры Зигемунд из Германии, занимающей 57-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 4 		6 6
         
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Встреча теннисисток продолжалась 3 часа и 1 минуту. За это время Андреева подала два эйса, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Зигемунд ни одного эйса, две двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

