Мирра Андреева допустила 15 двойных в матче с Зигемунд на турнире в Ухане

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева допустила 15 двойных ошибок в матче второго круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане.

В стартовом для себя поединке Андреева потерпела поражение от Лауры Зигемунд из Германии, занимающей 57-ю строчку мирового рейтинга WTA. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. При 15 двойных ошибках Андреева подала всего два эйса. На счету Зигемунд ни одного эйса и две двойные ошибки.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.