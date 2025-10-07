Скидки
Лаура Зигемунд одержала шестую в карьере победу над игроком из топ-5

Комментарии

57-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в возрасте 37 лет одержала шестую в карьере победу над игроком из топ-5 мирового рейтинга WTA.

Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 3
6 4 		6 6
         
Лаура Зигемунд
57
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Сегодня, 7 октября, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) Зигемунд в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

В третьем круге «тысячника» в Ухане Зигемунд сразится с победительницей матча между Магдаленой Френх и Каролиной Муховой. Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

