Лаура Зигемунд одержала шестую в карьере победу над игроком из топ-5
57-я ракетка мира немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в возрасте 37 лет одержала шестую в карьере победу над игроком из топ-5 мирового рейтинга WTA.
Ухань. 2-й круг
07 октября 2025, вторник. 15:50 МСК
Сегодня, 7 октября, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) Зигемунд в трёх сетах обыграла пятую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
В третьем круге «тысячника» в Ухане Зигемунд сразится с победительницей матча между Магдаленой Френх и Каролиной Муховой. Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
