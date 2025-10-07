Скидки
«Вряд ли это хороший показатель». Турсунов — о поражении Наварро на старте турнира в Ухане

«Вряд ли это хороший показатель». Турсунов — о поражении Наварро на старте турнира в Ухане
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении 14-й ракетки мира американской теннисистки Эммы Наварро на старте турнира WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 10:25 МСК
Эмма Наварро
14
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		2 6
         
Чжан Шуай
142
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

«Я, конечно, может, чего-то не знаю, но, когда Эмма Наварро проигрывает 140-й ракетке после того, как обыгрывает Швёнтек 6:0, — это показатель. Показатель чего — судить каждому, однако вряд ли это хороший показатель», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

