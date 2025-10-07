«Вряд ли это хороший показатель». Турсунов — о поражении Наварро на старте турнира в Ухане
Поделиться
Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении 14-й ракетки мира американской теннисистки Эммы Наварро на старте турнира WTA-1000 в Ухане (Китай).
Ухань. 1-й круг
07 октября 2025, вторник. 10:25 МСК
14
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
142
Чжан Шуай
Ч. Шуай
«Я, конечно, может, чего-то не знаю, но, когда Эмма Наварро проигрывает 140-й ракетке после того, как обыгрывает Швёнтек 6:0, — это показатель. Показатель чего — судить каждому, однако вряд ли это хороший показатель», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.
Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
20:00
-
19:51
-
19:27
-
18:55
-
18:22
-
17:59
-
17:35
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:31
-
16:12
-
15:47
-
15:34
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
15:04
-
14:13
-
13:58
-
13:48
-
13:40
-
13:21
-
13:19
-
13:03
-
12:34
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:34
-
11:28
-
11:21
-
11:14
-
11:04