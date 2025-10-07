«Вряд ли это хороший показатель». Турсунов — о поражении Наварро на старте турнира в Ухане

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о поражении 14-й ракетки мира американской теннисистки Эммы Наварро на старте турнира WTA-1000 в Ухане (Китай).

«Я, конечно, может, чего-то не знаю, но, когда Эмма Наварро проигрывает 140-й ракетке после того, как обыгрывает Швёнтек 6:0, — это показатель. Показатель чего — судить каждому, однако вряд ли это хороший показатель», — написал Турсунов на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.