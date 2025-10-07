Новак Джокович опубликовал пост после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после выхода в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во встрече 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.
Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:20 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|2
|
|5
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Тяжёлый день в офисе. Очень непростой физически. К счастью, у меня самая большая поддержка в мире», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.
В четвертьфинале Новак Джокович сразится с бельгийцем Зизу Бергсом. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
