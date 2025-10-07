Новак Джокович опубликовал пост после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после выхода в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во встрече 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.

«Тяжёлый день в офисе. Очень непростой физически. К счастью, у меня самая большая поддержка в мире», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале Новак Джокович сразится с бельгийцем Зизу Бергсом. Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.