Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вашеро стал первым в истории представителем Монако, вышедшим в четвертьфинал турнира ATP

Вашеро стал первым в истории представителем Монако, вышедшим в четвертьфинал турнира ATP
Комментарии

202-я ракетка мира представитель Монако Валентен Вашеро впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс». В 1/8 финала он обыграл 31-ю ракетку мира Таллона Грикспора (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4.

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 17:20 МСК
Валентен Вашеро
Монако
Валентен Вашеро
В. Вашеро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 1 4
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Вашеро выполнил 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Грикспора 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Вашеро стал первым в истории представителем Монако, дошедшим до 1/4 финала ATP-турнира. «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Материалы по теме
«Нам нужно было что-то изменить». Медведев — о новом тренере и своей игре в Шанхае
«Нам нужно было что-то изменить». Медведев — о новом тренере и своей игре в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android