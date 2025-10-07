Вашеро стал первым в истории представителем Монако, вышедшим в четвертьфинал турнира ATP

202-я ракетка мира представитель Монако Валентен Вашеро впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс». В 1/8 финала он обыграл 31-ю ракетку мира Таллона Грикспора (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты. За это время Вашеро выполнил 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Грикспора 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Вашеро стал первым в истории представителем Монако, дошедшим до 1/4 финала ATP-турнира. «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.