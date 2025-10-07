Елена Остапенко сообщила, что снялась с матча в Ухане из-за теплового удара

25-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко опубликовала пост после снятия с матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с румынкой Сораной Кырстей (58-й номер рейтинга). Остапенко снялась при счёте 0:6, 1:2. В первом сете представительница Латвии вызывала врача из-за плохого самочувствия, ей измеряли давление.

«Сегодня было очень тяжело, у меня был тепловой удар… Спасибо Китаю за атмосферу, эмоции и бесконечную энергию, которую я получила от зрителей», — написала Остапенко на своей странице в социальных сетях.

Во втором круге «тысячника» в Ухане Сорана Кырстя сыграет с китаянкой Чжан Шуай.