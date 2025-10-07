Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Извини, что заставил ждать». Джокович обратился к Мунару, очищая с корта свою рвоту

«Извини, что заставил ждать». Джокович обратился к Мунару, очищая с корта свою рвоту
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к сопернику после того, как его вырвало в матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во встрече 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.

Шанхай. 4-й круг
07 октября 2025, вторник. 14:20 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 2
6 		5 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Извини, что заставил тебя ждать. Друг, мне нужно убрать свою собственную рвоту», — сказал Джокович Мунару.

«Не волнуйся, друг, не торопись», — ответил Мунар.

Отметим, также из-за неблагоприятных условий Джокович упал на корт после проигранного второго сета. К нему вышел врач. Сербу дали таблетку, измерили показатели, и матч продолжился.

Материалы по теме
Мирра рыдала полматча и проиграла в Ухане. Джоковича в Шанхае рвало — а он победил
Мирра рыдала полматча и проиграла в Ухане. Джоковича в Шанхае рвало — а он победил
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android