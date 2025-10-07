«Извини, что заставил ждать». Джокович обратился к Мунару, очищая с корта свою рвоту

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович обратился к сопернику после того, как его вырвало в матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Во встрече 1/8 финала он одержал победу над испанцем Хауме Мунаром. Счёт — 6:3, 5:7, 6:2.

«Извини, что заставил тебя ждать. Друг, мне нужно убрать свою собственную рвоту», — сказал Джокович Мунару.

«Не волнуйся, друг, не торопись», — ответил Мунар.

Отметим, также из-за неблагоприятных условий Джокович упал на корт после проигранного второго сета. К нему вышел врач. Сербу дали таблетку, измерили показатели, и матч продолжился.