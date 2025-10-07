Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Ухане, 2025 год: результаты матчей 7 октября

Во вторник, 7 октября, состоялся второй игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого и второго кругов турнира.

Теннис. Турнир категории WTA-1000 в Ухане (Китай), первый круг. Результаты встреч 7 октября:

Маккартни Кесслер (США) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 7:6, 0:6, 3:6;

Наоми Осака (Япония) — Лейла Фернандес (Канада) — 4:6, 7:5, 6:3;

Эмилиана Аранго (Колумбия) — Людмила Самсонова (Россия) — 1:6, 5:7;

Анастасия Захарова (Россия) — Софья Кенин (США) — 6:3, 6:7, 3:6;

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Анна Калинская (Россия) — 6:2, 3:6, 6:3;

Эмма Радукану (Великобритания) — Энн Ли (США) — 1:6, 1:4, отказ;

Магдалена Френх (Польша) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 2:6, 6:3;

Марта Костюк (Украина) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 2:6, 4:6;

Эмма Наварро (США) — Чжан Шуай (Китай) — 2:6, 6:2, 3:6;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:2;

Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 4:6, 7:6;

Сорана Кырстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:0, 2:1, отказ.

Второй круг:

Мари Боузкова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша) — 1:6, 1:6;

Мирра Андреева (Россия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 7:6, 3:6, 3:6.