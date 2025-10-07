Скидки
«Мастерс» в Шанхае, 2025 год: результаты матчей 7 октября

Сегодня, 7 октября, в Шанхае продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей седьмого игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Шанхае (Китай), четвёртый круг. Результаты встреч 7 октября:

Габриэль Диалло (Канада) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:3, 5:7, 6:7;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Хольгер Руне (Дания) — 4:6, 7:6, 5:7;

Хауме Мунар (Испания) — Новак Джокович (Сербия) — 3:6, 7:5, 2:6;

Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 4:6, 7:6, 6:4.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Сетка "Мастерса" в Шанхае
