Джек Дрейпер начал сотрудничество с экс-тренером Энди Маррея

Восьмая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер начал сотрудничество с британским специалистом Джейми Дельгадо. Ранее он тренировал трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира британского теннисиста Энди Маррея. Об этом сообщает The Tennis Letter.

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов». В 2025 году Маррей тренировал серба Новака Джоковича.

Напомним, Дрейпер досрочно завершил сезон-2025 из-за травмы руки. Именно из-за неё Джек снялся с US Open — 2025.