Янчук — об эмоциональном срыве Андреевой: идеальных людей не существует

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на эмоциональное высказывание пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в матче с Лаурой Зигемунд из Германии, занимающей 57-ю строчку мирового рейтинга WTA. Мирра в нецензурной форме заявила, что ей надоел теннис.

«Идеальных людей, которые всегда действуют строго по правилам, не существует. Бывают срывы, бывают разные сбои — это жизнь, ничего страшного. Это волнообразный процесс. Всё зависит от нагрузок и от степени усталости. Эмоций здесь хватает, и это закономерно. Просто это нужно пережить — такая полоса. Бывают сомнения, неудобства, раздражители. Дорога наверх, особенно в её годы, ещё впереди, и основные испытания тоже впереди», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».

Встреча завершилась завершилась поражением Андреевой со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.