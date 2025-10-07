Янчук — об эмоциональном срыве Андреевой: идеальных людей не существует

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на эмоциональное высказывание пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в матче с Лаурой Зигемунд из Германии, занимающей 57-ю строчку мирового рейтинга WTA. Мирра в нецензурной форме заявила, что ей надоел теннис.
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
«Идеальных людей, которые всегда действуют строго по правилам, не существует. Бывают срывы, бывают разные сбои — это жизнь, ничего страшного. Это волнообразный процесс. Всё зависит от нагрузок и от степени усталости. Эмоций здесь хватает, и это закономерно. Просто это нужно пережить — такая полоса. Бывают сомнения, неудобства, раздражители. Дорога наверх, особенно в её годы, ещё впереди, и основные испытания тоже впереди», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».
Встреча завершилась завершилась поражением Андреевой со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6.
- 8 октября 2025
-
00:59
-
00:47
-
00:33
- 7 октября 2025
-
23:59
-
23:41
-
22:57
-
22:50
-
22:37
-
21:58
-
20:54
-
20:35
-
20:00
-
19:51
-
19:27
-
18:55
-
18:22
-
17:59
-
17:35
-
17:07
-
16:57
-
16:53
-
16:31
-
16:12
-
15:47
-
15:34
-
15:25
-
15:20
-
15:08
-
15:04
-
14:13
-
13:58
-
13:48
-
13:40
-
13:21
-
13:19